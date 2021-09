Pol Gil (CN Barcelona) i Estel Xuan Galo (CN Granollers) es van imposar ahir en l’edició número 77 de la Travessia de l’Estany de Banyoles, que des del 2019 que no se celebrava a causa de la pandèmia. I malgrat la Covid-19 i les restriccions, més de 1.600 nadadors i nadadores que van participar en alguna de les tres proves organitzades pel Club Natació Banyoles van fer vessar l’Estany.

Gil es va imposar en la categoria absoluta masculina, on els nedadors havien de completar 2.115 metres. Però la prova va ser molt emocionant i no es va decidir fins al final, perquè Guillem Pujol (CN Mataró) va pugnar fins a l’últim instant amb el nadador del CN Barcelona per aconseguir la victòria i als dos se’ls va donar el mateix temps, 23 minuts i 38 segons. Tot i així, va ser una marca que va quedar trenta segons per sota del rècord de la prova que encara posseeix Francisco José Hervás, aconseguit l’any 2005. Per altra banda, James Reed (24:26) va ser tercer i el millor classificat del club local, el CN Banyoles.

També molt disputada va ser la cursa femenina, tant per aconseguir la victòria com per pujar al podi. Les quatre primeres classificades només van quedar separades per sis segons. Però la més ràpida de totes va ser Estel Xuan Galo que va concloure els 2.115 metres amb un temps de 26 minuts i 19 segons. Només tres segons més tard va entrar Laura Rodríguez (CN Barcelona), que es va disputar la segona i tercera posició amb Lara Hernández (CN Sabadell) i Clàudia Giralt (CN Mataró). Finalment, Hernéndez va acabar tercera i Giralt quarta, fora del podi. La millor nedadora del CN Banyoles va ser Aina Fernández amb una marca de 28 minuts i 22 segons. El rècord de la prova femenina encara el té Mireia Belmonte, que el 2014 va baixar dels 25 minuts i va completar la prova amb un temps de 24 minuts i 52 segons.

Premi per a Mateo i Rosell

A causa de la pandèmia, aquest any no s’ha celebrat la Travessia per als més petits, de 400 metres. Però sí que es va dipustar la cursa de menors, de 1.000 metres, per a nens i nenes nascuts entre 2009 i 2010. Els més menuts van ser els que van llançar-se primer a l’aigua de l’Estany de Banyoles i les victòries van ser per Alan Mateo (GEiEG), en categoria masculina, i Ona Rosell (CN Tarraco), en categoria femenina. Mateo va completar la prova amb una marca de 14 minuts i 42 segons i va ser acompanyat al podi per Siro Juárez (CN Sabadell), segon, i Cristian Cordoba (CN Sabell), que va ser tercer. Per altra banda, Rosell va imposar-se amb una marca de 14 minuts i 45 segons, i van completar el podi Martina Navarro (CN Viladecans), segona classificada, i Lucia Sabaté (CN Sant Andreu), tercera.