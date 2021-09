Francesco Bagnaia (Ducati) va aconseguir una victòria inqüestionable, la segona consecutiva des que és a MotoGP, després de guanyar amb autoritat el Gran Premi de San Marino i la Riviera de Rímini en el circuit Marco Simoncelli de Misano Adriàtic. L’italià va guanyar per davant Fabio Quartararo (Yamaha) a qui retalla alguns punts en la lluita pel Mundial després d’aquestes dues victòries consecutives, tot i que el francès encara té 48 punts de marge quan encara falten quatre curses -100 punts- per finalitzar el campionat. Per la seva banda, Maverick Viñales va sumar els seus primers punts amb la seva nova escuderia, Aprilia, en finalitzar en tretzena posició. Això sí, el rosinc va acabar lluny dels llocs capdavanters de la cursa.

Bagnaia va sortir perfecte just apagar-se el semàfor i no va abandonar el lideratge de la prova en cap moment. I és que l’italià no va baixar el seu ritme i això li va permetre consolidar la diferència amb el segon classificat, que en les primeres voltes era el seu company d’equip Jack Miller (Ducati). Per la seva banda, Quartararo era tercer, però va acabar superant a l’australià en la volta 15.

Tot i que el francès ja era segon, l’italià no es va espantar i va rodar còmode en la primera posició, a uns tres segons del francès, mentre que Enea Bastianini (Ducati) s’aproximava de forma perillosa a Miller després d’avançar a Marc Márquez (Honda) i Álex Rins (Suzuki), que va acabar abandonant.

Però l’avantatge que tenia Bagnaia amb Quartararo es va esfumar, i al final es va veure una bonica lluita per veure qui aconseguiria guanyar. L’italià, amb l’experiència adquirida fa set dies a Motorland amb la seva lluita amb Marc Márquez, va aguantar tots els intents del francès i, d’aquesta manera, va sumar la seva segona victòria consecutiva. Finalment, Bastiani va acabar tercer i va aconseguir el primer podi a MotoGP, i Márquez va finalitzar quart després d’aguantar els atacs de Joan Mir (Suzuki). El mallorquí, però, va acabar sancionat amb la pèrdua d’una posició per excedir els límits del circuit. Així, la cinquena posició va ser per Miller, que havia anat perdent posicions al llarg de la cursa.

Arenas, fora dels punts

El gironí Albert Arenas (Boscoscuro) va acabar 22è en la cursa de Moto2 i suma la seva quarta cursa consecutiva sense puntuar. Una prova que va guanyar Raúl Fernández (Kalex), seguit per Remy Gardner (Kalex). De la seva banda, Dennis Foggia (Honda) es va imposar en Moto3.