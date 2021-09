L’exfutbolista Joan Martínez Vilaseca, que va estar prop de 30 anys vinculat al futbol formatiu del Barcelona, va morir als 78 anys, segons va anunciar el club blaugrana ahir diumenge.

Nascut a Manresa en 1943, va jugar a la Primera Divisió vestint la samarreta de l’Espanyol abans de competir a Tercera i Segona amb el Llevant. Quan va penjar les botes es va dedicar al futbol base. També va militar a les files de l’Europa i el Granollers.

Va ser l’any 1979 quan va entrar a formar part del futbol formatiu del Barça com a entrenador de les categories inferiors. Després d’un temps dirigint diversos equips de la pedrera blaugrana, el 1995 va passar a ser el màxim responsable del futbol base. Tres anys més tard, amb el neerlandès Louis Van Gaal a la banqueta del primer equip, es va convertir en el director de fitxatges del club. Posteriorment, es va responsabilitzar de la gestió i la supervisió dels observadors internacionals, a la caça de talent.

Martínez va ser el responsable de molts fitxatges, entre els quals destaquen noms com els de Guillermo Amor, Iván de la Peña, Luis García, Mikel Arteta, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergio García, Cesc Fàbregas o Bojan Krkic. De fet va ser Puyol, excapità i tota una institució del Barça, dels primers en reaccionar a la seva pèrdua a les xarxes socials. Va qualificar a Martínez Vilaseca com una persona clau per a la seva arribada al club blaugrana perquè havia confiat en ell quan ningú ho feia.

Abans d’acabar la seva etapa al club, va realitzar funcions d’analita. El 2008 se’n va desvincular a causa de la seva jubilació, tot i que sempre va mantenir alguna relació amb el futbol base mentre la salut així li ho va permetre.

Com a tècnic, va viure l’ascens del Barça Amateur de Tercera a Segona B i també va dirigir el filial durant tres temporades, totes a Segona (84-87) . Tot i això, pel que més serà recordat Martínez Vilaseca és per la captació i posterior formació de jugadors que van ajudar a fer créixer el futbol formatiu del club fins com el coneixem avui. Coneguda la seva pèrdua, el Barça B va dedicar-li la victòria aconseguida ahir davant el Sabadell a l’estadi de la Nova Creu Alta (1-3).