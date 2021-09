Arnau Ortiz tanca un cap de setmana rodó amb doble celebració. Dissabte, l’ex del Peralada va entrar a la convocatòria del Girona contra el Valladolid (1-0) i ahir va donar el gol de la victòria al filial blanc-i-vermell contra el Sants (0-1). Ortiz, sens dubte, va ser el més decisiu del partit després de transformar una de les tantes ocasions del Girona B ahir al Camp de l’Energia. Però, en l’altre costat del terreny de joc, Jona Morilla va voler la seva dosi de protagonisme fent una aturada salvadora a boca de canó en el 90 per salvar dos punts als seus i, així, seguir amb el ple de victòries i amb el lideratge de la Tercera RFEF.

És habitual veure a Ureña i Gabri a les convocatòries del primer equip del Girona. De fet, el primer ja no va ni amb el filial a causa de la confiança que té Míchel en ell. El segon, dissabte va estar assegut a la banqueta del primer equip i ahir va ajudar al seu equip a aconseguir una victòria suada al camp del Sants. No obstant això, Gabri va quedar-se amb la mel als llavis amb un gol anul·lat. Va compensar-hoArnau Ortiz amb la diana decisiva. El primer, que va anar convocat per primer cop amb el primer equip, ho va celebrar amb l’únic gol de la tarda. Dawda, Biel, Gabri amb un gol anul·lat, Sulei o Mateo ho van intentar sense sort. L’únic que no va tenir la pòlvora mollada i va transformar una de les tantes ocasions que van tenir els homes d’Àxel Vizuete va ser Arnau Ortiz. Des del minut 1 la superioritat va ser màxima per a uns gironins que van veure com Jonatan Morilla, al darrer minut, va tancar amb clau la seva porteria i va fer una aturada salvadora per evitar l’empat i donar un triomf que significa acabar la jornada líders en solitari amb 9 de 9.