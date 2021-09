El Reial Madrid va aconseguir ahir una remuntada in extremis a Mestalla gràcies als gols marcats per Vinicius i Benzema en els minuts 85 i 88. Les seves dianes van propiciar la victòria davant el València (1-2) per situar als de Carlo Ancelotti líders en solitari. El conjunt madrileny no es va bolcar sobre la meta local fins als deu minuts finals per a buscar un premi que va saber trobar.

La primera part va ser igualada i marcada per les lesions als dos bàndols. Es va arribar a la mitja part amb l’empat a zero al marcador, però a la segona el València va sortir millor. Tot i així, el gol d’Hugo Duro va arribar quan el Madrid havia anivellat les forces.

Els madrilenys van donar la volta al partit, per protagonitzar una remuntada gairebé immediata amb els gols de Vinicius, arran d’una jugada de Benzema, que després va decidir la victòria.