Abraçades, somriures i esclat d’alegria entre els jugadors del Peralada al final del partit. I no va ser per menys ja que els xampanyers van veure com Sergi Romero els donava els tres punts al minut 92 contra la Grama (2-1). Sí, va ser una jugada enrevessada on tot podia passar: pilota a l’àrea perquè algú dels locals pogués tocar-la i marcar. Així va ser, el capità xampanyer va fregar l’esfèrica després d’una centrada per superar Guiseris i donar la victòria a un Peralada que segueix sense saber què vol dir perdre.

Ahir el Peralada va començar com va acabar. Si Sergi Romero va veure porta en l’últim sospir contra la Grama; Marc Gelmà, ben aviat, concretament en el primer minut, va avançar els seus. Amb la seva diana es podia preveure una tarda plàcida. No obstant això, les ocasions no es transformaven. Qui sí que ho va fer va ser Pantoja al 53 per fer que Aroca rebés el primer gol de la temporada. Quan el repartiment de punts sembla segellat, Romero va fer acte de presència per allargar la bona dinàmica del Peralada i deixar els tres punts al Municipal.