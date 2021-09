El Sol Gironès Bisbal serà l’equip que representarà les comarques de Girona en la següent fase de la Lliga Catalana EBA. El conjunt entrenat per Cesc Senpau s’enfrontava al Bàsquet Girona B i els dos equips arribaven amb igualtat de condicions al partit -una victòria i cap derrota. Per tant, el bitllet per la següent ronda de la competició era pel guanyador del partit. Se’n va sortir millor el conjunt bisbalenc i després d’un duel bastant igualat, va ser capaç de trencar el marcador en l’últim quart gràcies a un parcial de 28-17 que el va fer guanyar (87-76).

Els locals van anar de menys a més i després del 0-11 inicial van trobar sensacions per acabar guanyant. De fet, va ser un parcial de 20-5 en els tres primers minuts del darrer període que va decantar la balança a favor del Bisbal, que va tenir a un Xavier Torrent molt inspirat i que va acabar amb 23 punts, convertint un total de cinc triples. Ara jugarà els quarts de final de la Lliga Catalana EBA, el pròxim dissabte, contra un dels set altres primers de grup.