Un cop de cap de Ronald Araujo quan el partit estava a punt d’arribar al final del temps reglamentari va evitar una altra derrota del Barcelona al Camp Nou (1-1), aquesta vegada a la Lliga, davant el Granada, que es va avançar als 2 minuts amb un gol de Domingos Duarte, també de cap. Els blaugranes, que van tenir tot el partit per remuntar però malgrat l’evident domini van ser incapaços de fabricar ocasions clares de gol, continuen devaluant la seva cotització aquesta temporada, ja no només a la Lliga de Campions sinó ara també a la competició domèstica.

Després del bany de realitat del Bayern a la Champions, Koeman va prescindir de la línia de tres centrals per a tornar al 4-3-3. Però el guió del partit va tenir un inici inesperat amb el gol de Duarte només començar. Escudero centrava des de l’esquerra en la primera ocasió i el central del Granada enviava sol la pilota al fons de la xarxa. El Barça va posar setge a la porteria del conjunt andalús que, a partir de llavors, es va dedicar a perdre temps i a tallar constantment el ritme del rival, amo i senyor de la pilota però estèril en la rematada.

El Granada va renunciar a l’atac, però tot i això va tenir dues ocasions més per a ampliar l’avantatge: una volea alta de Molina abans del quart d’hora i una rematada seca des de la frontal de Monchu que rebutjava Ter Stegen en la recta final del primer temps. Un tret al travesser de Sergi Roberto després d’un rebuig de la defensa i un altre d’alt de Memphis en una contra va ser tot el perill local abans dels millors minuts del Barça en el temps afegit de la primera meitat. Araujo rematava i obligava Maximiano a volar al pal dret per a enviar la pilota a córner abans de la mitja part. Koeman va asseure Sergi Roberto per posar més pólvora a dalt donant entrada a Luuk de Jong a l’inici de la segona meitat. Però altre cop era Araujo qui fregava l’empat amb una altra rematada de cap a la sortida d’un córner, que marxava fora per poc.

El Barça insistia i el Granada se sentia cada vegada més exigit. Memphis rematava forçat a les mans de Maximiano, i en la següent jugada disparava desviat, mentre l’afició culer ovacionava l’entrada del jove Gavi per una inoperant Coutinho. Sense idees ni punteria, el tècnic neerlandès se la jugava a la desesperada traient en l’últim quart d’hora Piqué de davanter centre perquè l’equip pengés pilotes a l’àrea.

Mingueza va estavellar un centre-xut al travesser i Luuk de Jong va rematar increïblement massa alt des de l’àrea petita quan el més fàcil era marcar. Però l’orgull d’Araújo, imponent durant tot el partit, evitava ‘in extremis’ la segona victòria consecutiva del Granada al camp blaugrana enmig d’un ambient crispat, ple de faltes, protestes locals, pèrdues de temps visitants, i targetes per a tots dos equips en la recta final. L’empat final ajorna la crisi i multiplica els dubtes de l’equip i, sobretot, de la figura de Ronald Koeman.