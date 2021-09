Falten encara dues setmanes perquè la LEB Or enceti la temporada 2021/2022 i encara alguns dies més per l’estrena del Bàsquet Girona a casa. Si a la jornada inaugural l’equip haurà de visitar el Juaristi, el primer partit a Fontajau no arribarà fins el 13 d’octubre. És impossible predir quin serà l’estat de la pandèmia per aquelles dates, però veient que l’alarma va a la baixa i tenint en compte la situació actual, el club treballa tot planificant la presència d’aficionats al pavelló. De moment no hi ha cap xifra tancada ni res en concret, però agafant com a referència les restriccions a dia d’avui, les previsions són les d’uns 2.500 espectadors a la instal·lació. Un panorama que no és l’ideal, però que es troba a anys llum del que li ha tocat viure a la competició i als seus equips participants durant el darrer curs, sense gent als recintes.

Es mantenen ben obertes les converses entre el Bàsquet Girona, l’Ajuntament de la ciutat i també el Procicat. L’objectiu és el de concretar quina és la capacitat màxima de Fontajau per aquests primers partits de LEB Or tot esperant que les mesures siguin cada cop més benèvoles. La resolució més recent marca que l’aforament ha de ser del 70 per cent per aquelles instal·lacions tancades. És per això que el club fixa una xifra propera als 2.500 aficionats per partit. L’entitat, en un breu comunicat, explicava que, això sí, sempre anirà «en funció dels grups bombolla» i també «deixant les distàncies consensuades amb les autoritats».

Tenint en compte aquest context, no tots els seients estaran disponibles i per tant el Bàsquet Girona engegarà un procés de reassignació en «els propers dies». Serà accessible per a tots els abonats, que podran escollir la seva nova localitat al pavelló i tindran la possibilitat de fer-ho en la mateixa zona on tenen el seu seient habitual. No és el Bàsquet Girona l’únic que ha engegat la maquinària per abordar aquest tema. L’Spar també té un pla en marxa amb l’objectiu, en aquest cas, de comptar amb 3.000 espectadors. Així li ho ha fet saber ja a l’Ajuntament i la Generalitat.

Entrada gratuïta a Platja d’Aro

Superades les primeres setmanes d’entrenament i alguns tests de preparació, l’equip dirigit per Carles Marco estrenarà demà la temporada oficial i ho farà a Platja d’Aro. A partir de dos quarts de vuit de la tarda, s’enfrontarà a l’IGC Força Lleida en partit corresponent a la Lliga Catalana LEB Or. El club informava ahir que les entrades són gratuïtes i també que el duel es podrà seguir en directe per l’APP del Bàsquet Girona.