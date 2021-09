Superat el primer obstacle amb una victòria (85-78) al Palau Blaugrana davant l’UCAM Múrcia per estrenar la Lliga, el Barça de bàsquet afronta el primer desplaçament de la temporada. A partir de dos quarts de deu de la nit (Vamos) visita la pista d’un Gran Canaria que va inaugurar el campionat deixant bones sensacions a Fuenlabrada, on es va imposar (87-92). El conjunt blaugrana es retrobarà amb el pivot Artem Pustovyi, la temporada passada al club. El tècnic, Saras Jasikevicius, no podrà comptar encara amb el turc Sertaç Sanli, que arrossega una lesió al peu.