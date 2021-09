El Bàsquet Girona ha fet el primer pas per disputar la final de la Lliga Catalana LEB Or derrotant l'ICG Força Lleida al pavelló d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. L'equip de Carles Marco ha manat en tot moment en el marcador i ha arribat a gaudir d'un avantatge de 22 punts, diferència que el seu rival gairebé ha eixugat en el tercer període. L'encert llavors d'Èric Vila, i també tres triples consecutius de Josep Franch en el darrer quart, han evitat un mal major. Al final, un valuós 82-66 pels gironins, que dissabte s'enfrontaran a domicili al CB Prat, l'altre participant d'aquest campionat que decidirà el títol el proper 2 d'octubre a Fontajau.

"Hem sigut una mica irregulars, com una muntanya russa. Hem fet coses bé i d'altres no tant. Però podem estar satisfets amb la feina feta. El que ens falta és ser més regulars i no esperar el partit, sinó anar-lo a buscar", ha valorat Marco un cop acabat el partit. Marc Gasol, fundador i president del club, ha seguit el matx des de la graderia mentre continua meditant què farà aquesta temporada. Jugar al Bàsquet Girona és una opció ben vàlida, tot i que no pas l'única.