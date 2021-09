Encès el compte enrere perquè la LEB Or alci el teló, el Bàsquet Girona encara el test més exigent de la pretemporada aquesta tarda (19:30 hores) al pavelló de Platja d’Aro, amb entrada gratuïta pel públic. Superats els primers experiments, ara el context eleva la dificultat. Contra l’ICG Força Lleida, torn per inaugurar la Lliga Catalana LEB Or, competició en la qual els de Carlos Marco són els vigents campions, després d’imposar-se la temporada precisament al conjunt del Segrià per 87 a 79 i amb Albert Sàbat com a jugador més destacat de la final. Mesos més tard, i aquest cop amb espectadors a les graderies, el format obligarà el Bàsquet Girona a enfrontar-se avui al Lleida abans de fer-ho el dissabte, dia 25, al CB Prat al pavelló Joan Busquets de la localitat barcelonina. Un tots contra tots i els dos millors es veuran les cares el 2 d’octubre a Fontajau.

«Serà un bon test», admet sense dubtar-ho ni un segon Èric Vila. El rival comparteix categoria, la segona de bàsquet estatal. «Té un projecte nou molt il·lusionant que barreja gent jove i també veterana. Se’ns presenta un bon repte. Estem preparats i tenim moltes ganes de jugar», afegeix. Convenciment absolut per a Vila, ben «content» de veure com està «treballant» l’equip. «Estic il·lusionat perquè la temporada promet. Estem treballant dur per arribar-hi de la millor manera possible. Queda molt per fer, això sí, perquè el camí és molt llarg encara que la progressió és positiva. A cada partit hem millorat. Hem de polir encara coses, fa només un mes que estem junts i això es nota a vegades, però tots hi posem de la nostra part per seguir creixent».

Vila, que va debutar a l’ACB amb només 16 anys sent jugador del Barça, és gironí però mai ha jugat a Fontajau, on s’hi estrenarà ben aviat. «És un somni per a mi. No ho he pogut fer encara i això que soc d’aquí. Tinc ganes que arribi aquest moment, em fa molta il·lusió». L’aler és una de les cares noves d’aquesta plantilla, que manté algun jugador de l’última temporada (com ara Sàbat o Sevillano) però que ha tancat uns quants fitxatges tot esperant si finalment l’aterratge de Marc Gasol es converteix en la cirereta del projecte.

El 3x3 cau a Utrecht

Durant tres dies s’ha allargat l’aventura de l’equip 3x3 del Bàsquet Girona a Utrecht (Països Baixos), on ha participatun torneig de categoria Challenger organitzat per la FIBA. Els quarts de final s’ha convertit en el sostre, ronda on ha caigut eliminat davant el Bielefeld (18-21). Abans, victòries a la fase de grups contra el Lausanne Sport (17-21) i Ulaanbaatar MMC (12-18); i també triomfs a la ronda prèvia amb el Next MVP Badalona (16-21) i Lutsk (15-21). Sense victòria en l’àmbit col·lectiu, a títol individual l’èxit ha sigut per a Àlex Llorca, guanyador del concurs de triples.