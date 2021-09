Serà durant aquest proper mes d’octubre que la Costa Brava es convetirà en l’epicentre del golf mundial i ho farà amb la celebració dels dos últims tornejos de la temporada de l’anomenat Challenge Tour. La Diputació de Girona s'ha convertit avui en l’escenari de la presentació d’un i altre esdeveniment, que tindran lloc a l’Empordà Golf de Torroella de Montgrí. L’Empordà Challenge se celebrarà del 13 al 17 d’octubre, mentre que el Costa Brava Challenge serà del 19 al 22 del mateix mes.

«Es tracta de dos campionats que repartiran, cadascun d’ells, 200.000 euros en premis. Hi participaran 108 jugadors, dels quals 96 són els millors classificats del rànquing Challenge Tour i que provenen de 15 països diferents. La cobertura televisiva serà important, amb més de 100 hores d’imatge que s’emetrà en més de 150 milions de llars de 20 països, comptant també el Regne Unit i els països nòrdics a través de Sky Sports. El camp estarà en magnífiques condicions perquè tot plegat sigui un èxit». Són paraules de Javier Gervás, Director General de JGolf, l’empresa promotora i organitzadora d’un i altre torneig.

Ha sigut una de les personalitats que han assistit a l’acte d'avui, que també ha comptat amb la presència de Jordi Masquef, Diputat d‘Esports i Vicepresident Segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona;Núria Font, Directora de l’Empordà Golf;Ángel Gallardo, Ambaixador de l’European Tour;i també Ramon Nogué, President de la Federació Catalana de Golf. Cancel·lats d’altres tornejos pels efectes de la pandèmia del coronavirus, la celebració d’aquests dos esdeveniments aquest mes vinent es veu com un bri de llum per aquest esport i alhora com un reclam turístic més per a la Costa Brava.