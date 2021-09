L'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha demanat aquest dimecres «temps» i «paciència» per a dur a terme un projecte «que es mereix ser incondicionalment recolzat en paraules i fets». En la prèvia del partit de LaLiga Santander davant el Cadis, Koeman ha sortit a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, per llegir un comunicat avisant prèviament que no admetria preguntes. «El club està amb mi com a entrenador en una situació de reconstrucció. Això significa que nosaltres hem de reconstruir l'equip de futbol sense poder fer grans inversions financeres, i això necessita temps», ha reflexionat. En aquest sentit, Koeman ha apuntat que «els talents joves d'avui poden arribar a ser les noves estrelles mundials en un parell d'anys». «El que té de bo haver de reconstruir l'equip és que els jugadors joves tindran oportunitats com en el seu moment les van tenir Xavi o Iniesta, però es necessita paciència», ha insistit de nou.

El preparador neerlandès ha seguit amb el seu discurs banyat de realitat: «Tenir una bona classificació a la Lliga seria un èxit. El futbol europeu és una bona escola per a aquests grans talents i a la Lliga de Campions no es poden esperar miracles. La derrota davant el Bayern de Munic (0-3) ha de ser enfocada des d'aquesta perspectiva». Per això, el tècnic del Barça, que ha informat prèviament la plantilla que anava a llegir un comunicat després de l'entrenament d'aquest dimecres, entén que el seu projecte «mereix ser incondicionalment recolzat en paraules i en fets». «Comptem amb el vostre suport en aquests temps difícils. Nosaltres, tant l'equip tècnic com els jugadors, estem molt, molt contents amb el gran suport dels aficionats, com el que vam tenir a casa contra el Granada», ha finalitzat Koeman abans d'abandonar la sala de premsa.