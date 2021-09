L’Espanyol rep aquest vespre (2/4 de 8) l’Alabès a l’RCDE Stadium amb la intenció de trobar el primer triomf de la temporada i allunyar-se dels llocs de descens després d’un inici de curs irregular, amb tres punts de quinze possibles. Malgrat el missatge de tranquil·litat i confiança de Vicente Moreno, tot el que no sigui obtenir un bon resultat contra l’Alabès, cuer de la categoria, suposaria una garrotada anímica per a l’afició. Puado, Oier Olazábal, Aleix Vidal i Yangel Herrera són baixa per rebre el conjunt basc, cuer i que compta els partits per derrotes. Javi Calleja, que se la juga, no pot comptar amb Pere Pons ni amb Lejeune.

El Madrid rep el Mallorca

Avui es disputen tres partits més de la Lliga Santander. A la mateixa hora que l’Espanyol, hi ha un interessant Sevilla-València al Sánchez Pizjuán. Més tard a partir de les deu, el Madrid rebrà el Mallorca sense Carvajal, Mendy, Marcelo i Kroos, lesionats. També a les deu del vespre, s’enfrontaran al Madrigal, el Vila-real i l’Elx.