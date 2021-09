L’expívot Audie Norris, considerat com un dels grans mites de la història del Barça, tornarà al club com a ambaixador 28 anys després, segons va informar l’entitat mitjançant un comunicat. Norris, que va jugar en el club català entre el 1987 i el 1993, es mostrava «molt orgullós» de tornar a la que va definir com la seva «casa de sempre» i va assegurar haver fet «un somni realitat». «Estic aquí pel que el club em necessiti», va assegurar l’exjugador, de 60 anys.