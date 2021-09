«Els trobem a faltar». Se sincera Xavi Fernández, director general de l’Spar Girona. Parla dels aficionats, del caliu a Fontajau. Les conseqüències de la pandèmia són sobretot negatives i l’esport de competició se n’ha ressentit, passant-se mesos i mesos amb els estadis i pavellons buits. Ara, l’escenari és un altre. El context s’infla d’optimisme i la reobertura és un fet. D’aquesta manera, la Lliga Femenina s’inaugurarà aquesta setmana de nou amb públic a les graderies. Ho celebren els clubs. També l’Uni, que fa dies que ha mogut fitxa per adaptar-se a aquesta nova situació. Amb una massa social que supera els dos milers d’abonats, ara fa mans i mànigues per obrir les portes de Fontajau amb totes les garanties. Ahir a primera hora de la tarda, tret de sortida a la reassignació de seients. Una mesura provisional perquè la instal·lació no pot omplir-se encara de gom a gom. Acceptada la petició de posar-hi fins a 3.000 persones, finalment el màxim serà una mica menor, tot tenint en compte la distància de seguretat entre grups bombolla i les limitacions per la normativa vigent. Alguns obstacles, però tot benvingut ara mateix al club.

En parla Xavi Fernández. «Vam arribar fa dos cursos al nostre sostre, amb gairebé 2.600 abonats. Llàstima de la pandèmia, que ha frenat aquest creixement, però la gent té ganes de bàsquet, de l’Uni i s’hi està tornant a enganxar encara que amb una mica més de prudència a l’hora de venir a veure els partits, com és lògic. Estem notant aquest suport de la nostra afició». Això es tradueix en uns 2.000 abonats, de moment, per aquesta temporada. En un primer moment se’ls van assignar unes localitats concretes al pavelló, pensant en una total normalitat, però les circumstàncies actuals obliguen a canviar, per un temps, aquest estatus. «Hem d’anar dia a dia. Ens han indicat que hem de deixar un espai lateral entre bombolles de convivència i entre una cosa i una altra podrem tenir un aforament màxim d’entre unes 2.500 i 2.700 persones. Hem de complir amb aquests requisits i per això hem engegat la reassignació dels seients, que no sabem si durarà uns mesos o tota la temporada».

Des d’ahir a les tres, mitjançant la web del club els abonats de l’Uni poden canviar la seva localitat a Fontajau i redirigir-se «a la zona més propera on s’havia situat en un primer moment». Es treballa perquè la setmana vinent, el dimecres dia 25, la instal·lació faci patxoca per rebre el València Basket en el que serà el primer partit de l’Spar Girona a casa a la Lliga Femenina. Porta oberta pels abonats però també per d’altres seguidors perquè «habilitarem també un bloc de venda d’entrades que serà d’un centenar per partit».

La línia és ascendent

Des de l’ascens a la màxima categoria, ara fa més d’una dècada, l’Uni ha anat guanyant adeptes. «Hi han ajudat els èxits esportius perquè a la gent li agrada guanyar partits i campionats, però els valors del club també hi tenen alguna cosa a dir. La massa social és com una taca d’oli que cada cop s’està fent més i més gran». Celebra Fernández que «tot i que no serà una situació de normalitat, la situació serà millor a la de l’última temporada. Sense el públic se sentia tot, era estrany. Trobem a faltar l’afició i veure-la de nou aquí serà molt especial». Valora també la vessant esportiva, a punt d’iniciar un curs on Perfumerías Avenida i València Basket tornen a ser, com l’Uni, aspirant a tot. «L’any passat vam construir un equip molt veterà i ens va costar acabar-lo. Ara, les circumstàncies del mercat ens han dut un escenari diferent. Haurem de tenir paciència i ara arriba el moment de fer créixer jugadores que comptaran amb més minuts. Mai ens hem exigit guanyar títols, sinó competir, i així ho tornarem a fer».