El pàdel surf és una modalitat que en els darrers temps s’ha popularitzat i ha guanyat molts adeptes. Accessible i amb bona oferta per a practicar-lo, la Costa Brava és un dels epicentres d’aquest esport que es debat entre el surf i la canoa. De fet, aquest estiu moltes localitats de platja gironines s’han omplert d’esportistes que el practiquen regularment o bé d’aficionats que s’hi inicien. En aquest sentit, fa un parell de caps de setmana a l’estany de Valaton, a Veszprém (Hongria) es va disputar el Campionat del Món amb una exitosa participació de Miquel Roigé, que va aconseguir el bronze en curses de velocitat de +40.

Un èxit més per a Roigé que el 2019 també va ser tercer al campionat d’Espanya absolut en llarga distància i que ha participat en diverses curses ultra a Holanda i Hawai amb bons resultats. Apassionat de l’snowboard i del surf, el banyolí va fundar fa set anys una escola de pàdel surf (Moloka’i) a la platja de la Barceloneta. «És l’esport aquàtic que més creixement té en els últims temps. És accessible i hi ha moltes possibilitats de pràctica. Es pot fer en rius i estanys, no només al mar». Roigé assenyala que des de l’escola intenten «reivindicar i mostrar la part més esportiva i no tant familiar. És un esport complet i complex alhora».