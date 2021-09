La Unió Esportiva Sarrià inaugura una nova temporada a Divisió d'Honor Plata aquest cap de setmana contra el Sant Quirze, en un partit en el qual l'equip estrenarà les noves equipacions per aquesta temporada. Es mantenen els colors de sempre, el blau i el groc, però es renova el disseny a càrrec de TC Equipacions i s’incorporen els logotips de diverses empreses patrocinadores com Tax, Motos Colomer, Dapecsa, Attsu, Celtours, Paranà, Can Vehí, Cunovesa, Cicles Jk i Rigau. Les noves samarretes es posaran a la venda ben aviat.