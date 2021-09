S’ha quedat el Sarrià ara mateix com l’únic equip de la demarcació a la Divisió d’Honor Plata i per trobar-ne algun altre s’ha de baixar com a mínim un esglaó. És a Primera Nacional, en el grup D de la tercera categoria estatal, on dos conjunts gironins intentaran fer un bon paper al llarg de 30 jornades. Un d’ells, l’Handbol Bordils. Després del descens, Lluís Ferrer es fa càrrec de la plantilla un cop confirmat l’adeu de Pau Campos. El debut, aquest dissabte a la pista del Sant Esteve Sesrovires a partir de dos quarts de vuit. L’equip perd peces com ara David Masó, Esteve Ferrer, David Mach i Pol Rodoreda. Compartirà grup amb l’Handbol Banyoles, que repetirà experiència a la categoria per tercer curs consecutiu després de ser repescat per la Federació tot i haver baixat a les pistes. S’estrena amb el Sant Martí Adrianenc (dissabte, 18:30 h). Pere Coll continua com a entrenador.