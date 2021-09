Ronald Koeman, després del decebedor empat del Barça al Camp Nou contra el Granada (1-1), pot beneficiar-se de l’atapeït calendari de Lliga per no allargar gaire el debat sobre les mancances de l’equip. El tècnic, que ahir va eclipsar la prèvia del partit sorprenent als periodistes -i a la directiva- amb un comunicat sense admetre preguntes, aquesta nit té l’oportunitat de millorar la imatge a l’estadi Nou Mirandilla, on l’espera un Cadis rellançat després de sumar la seva primera victòria davant el Celta (1-2).

«El club està amb mi com a entrenador en una situació de reconstrucció. Això significa que nosaltres hem de reconstruir l’equip sense poder fer grans inversions financeres, i això necessita temps», va reflexionar. «El que té de bo haver de reconstruir l’equip és que els jugadors joves tindran oportunitats com en el seu moment les van tenir Xavi o Iniesta, però es necessita paciència», va insistir. Koeman va demanar «temps» i «paciència» per dur a terme un projecte «que es mereix ser incondicionalment recolzat amb paraules i fets». «Tenir una bona classificació a la Lliga seria un èxit. El futbol europeu és una bona escola per a aquests grans talents i a la Lliga de Campions no es poden esperar miracles», va comentar.

La falta d’un relleu per a la banqueta, la successió de partits cada tres dies fins al 2 d’octubre i una indemnització de 12 milions d’euros en cas d’acomiadament, són els tres elements que ara mateix encara sustenten a Koeman com a tècnic. El neerlandès s’enfrontarà al Cadis amb un estat anímic convuls després de la derrota contra el Bayern de Munic i l’empat davant el Granada.

El tècnic gaudirà al Nou Mirandilla d’un capítol més de pròrroga fins que Laporta trobi una solució a l’embolic. És una incògnita el que pot succeir en el terreny de joc, però ni el mateix president ja veu favorit al Barça. «A Cadis podem estar segurs que l’equip intentarà guanyar, no sé el què passarà», va dir dimarts en un nou missatge institucional.

Mentrestant, la infermeria, cada vegada més atapeïda, li dona noves excuses a Koeman. L’últim a caure va ser el lateral esquerre Alejandro Baldi, el jove substitut de Jordi Alba. L’entrenador blaugrana tampoc podrà comptar amb Pedri, Ansu Fati (que segurament reapareixerà el diumenge davant el Llevant), Ousmane Dembélé, Kun Agüero ni Martin Braithwaite.

Tot apunta al fet que la joventut en terres gaditanes estarà acompanyada a l’onze titular pels «veterans» Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Philippe Coutinho i Memphis Depay. L’esperança per al Barça és l’actitud i l’obstinació de Ronald Araujo, la màgia de Memphis i el lideratge de Frenkie de Jong d’abans de l’aturada de seleccions, i la frescor de Pablo Páez Gavíria ‘Gavi’ i de Yusuf Demir. De la seva inspiració, mancant un pla procedent de la banqueta, dependrà la fortuna blaugrana a Cadis.

Per la part del Cadis, el tècnic Álvaro Cervera, que intentarà aprofitar la confiança que dona venir d’una victòria, no tindrà disponibles els ja habituals lesionats José Mari Martín-Bejarano i Jon Ander Garrido.