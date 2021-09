Ha necessitat sis jornades l’Espanyol per estrenar el caseller de victòries en el seu retorn a la Primera Divisió. Amb un gol de Raúl de Tomás, en un llançament de penal als primers minuts de la segona meitat, en va fer prou l’equip de Vicente Moreno per espolsar-se la pressió de sobre i deixar una mica enrere les posicions de descens. La víctima, un Alabès que continua sense haver sumat ni un sol punt en cinc partits i que a cada partit afegeix motius per al pessimisme. Tot i això, l’equip basc va gaudir de bones oportunitats per esgarrapar un millor resultat. Joselu i Rioja haurien pogut trencar la igualada al primer temps però no van estar encertats i a la represa, la seva insistència el va dur a rondar la porteria defensada per Diego López però sense perill.

A Raúl de Tomás li van anul·lar un gol només començar i l’Espanyol avisava ben aviat, però mica en mica les forces es van anar equilibrant i al descans fins i tot si hauria pogut arribar amb avantatge per a l’Alabès si Joselu no hagués creuat massa la seva rematada. Al segon acte, unes mans de Duarte dins de l’àrea van ser castigades amb penal i això ho va aprofitar l’equip de casa per posar-se per davant en el marcador, un avantatge que ja no va deixar escapar.