El Comitè Executiu de la UEFA va aprovar doblar els premis econòmics de la pròxima Eurocopa femenina que es disputarà a Anglaterra el 2022, de manera que les 16 seleccions classificades es repartiran un total de 16 milions d'euros, en comptes dels 8 distribuïts en l'edició del 2017 als Països Baixos. La UEFA ha anunciat aquest dijous la decisió del seu executiu reunit ahir a Chişinău (Moldàvia) sobre el repartiment financer de la competició, que inclourà un augment de les quantitats garantides i bonificacions per rendiment a la fase de grups.

El Comitè Executiu també va aprovar per primera vegada la introducció d'un programa de beneficis per als clubs amb una quantitat total de 4,5 milions d'euros per a recompensar als clubs europeus que cedeixin jugadores per a la fase final de la competició per la seva contribució a l'èxit de l'esdeveniment. L'augment de les distribucions financeres i la introducció d'un programa de beneficis per als clubs són iniciatives de l'Estratègia de Futbol Femení de la UEFA 'TimeForAction', que assegura que es distribueixin més diners que mai en el futbol femení.