Renunciar a allò que t’has guanyat a la pista, amb suor i esforç, després de moltes nits d’entrenament com a cloenda d’una maratoniana jornada laboral o d’estudi no és gens fàcil. Competeixes per passió, però també per posar-te a prova, amb la màxima exigència, per exemple, en un Mundial. I quan enmig de la pandèmia assumeixes que no hi podràs ser, que aquesta vegada el millor és renunciar-hi, t’entren tots els mals. Per al CPA Girona dir «no» al campionat del món de patinatge que es disputarà a partir de la setmana que ve al Paraguai, a Asunción, a gairebé 10.000 quilòmetres de casa, ha sigut la decisió més «difícil» de la seva història. Les vigents campiones no podran defensar la posició en un Mundial que, en canvi, sí que disputarà el CPA Olot, que després de valorar-ho, va acabar apostant per competir amb el seu Trampa mortal. Són les actuals campiones de Catalunya, Espanya i Europa.

La temporada, per tant, s’ha donat per acabada a Palau, tot i que això no vol pas dir que l’activitat esportiva estigui aturada. Al contrari. La mirada ja està posada en l’any que ve, amb l’esperança que la millora de les dades sanitàries pugui garantir una temporada sense sobresalts, com les d’abans. «Hem posat per davant el benestar i la tranquil·litat de patinadores, famílies i club en una època molt complicada per a tothom», assegura la presidenta Angela García. El 2021 s’haurà tancat amb les gironines subcampiones de Catalunya i d’Espanya, i bronze a Europa, amb el seu disc Ella.

Les ganes de competir hi són. Sempre hi han sigut. Però la pandèmia ho continua condicionant tot. «Els temps incerts que vivim ens van obligar a prendre la decisió de renunciar a viatjar al Paraguai, després d’haver-ho consensuat amb les famílies. Es va considerar que el risc era massa alt», afirmen des del club. Per una banda, hi havia l’elevat cost d’un viatge pràcticament a l’altra punta de món sense poder disposar de fonts de finançament com els bars dels campionats o les barraques de Fires; de l’altra, la crisi sanitària. El Girona temia «que alguna patinadora arribés a Asunción amb símptomes de Covid i tot l’equip s’hagués de confinar, o que alguna patís les conseqüències més greus de la malaltia estant a l’altra banda de l’Atlàntic». Hi va haver debat, es van valorar tots els escenaris, i finalment la decisió va ser la més dura: quedar-se a casa. Renunciar a allò que per mèrits esportius s’havien guanyat a pols.

L’equip, a pesar d’això, continua en plena activitat. Aquest darrer trimestre d’any serà clau per arribar a 2022 en la millor forma, i tenir ben rodat el disc que s’estrenarà al gener, si tot va bé, en el campionat provincial (que aquest 2021 no s’ha fet). Perquè al club no tot són notícies difícils de pair. La pedrera puja amb força i aquest any l’equip junior, amb Caos, va ser tercer d’Europa.

A Asunción, per tant, només hi haurà un representant gironí. Serà el CPA Olot, el proper 9 d’octubre, amb l’esperança que Trampa mortal els doni el títol més preuat per tretzena vegada.