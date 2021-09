Les previsions auguren un gran cap de setmana. El Sea Otter Europe arrenca avui amb més de 15.000 entrades sol·licitades per accedir al festival que se celebra a Girona fins diumenge. Després d’un any i mig marcat per la pandèmia i una última edició amb moltes limitacions, s’espera que aquesta rememori la del 2019 o, fins i tot, la superi. Les ganes hi són. «Que torni és un bon símbol per a tots. Significa que tornem a la normalitat i que, d’una manera o altra, recuperem l’essència del festival. Moltes marques han notat el boom del ciclisme arran de la Covid i es optimisme. Ens fa il·lusió», explica el director del festival, Albert Balcells.

El Sea Otter Europe 2021 arriba a les comarques gironines amb més de 200 marques de ciclisme internacionals per convertir-se en tot un referent a Europa. «Ubicar-nos en una ciutat com Girona i altres indrets de la província ens permet fer un festival de gran magnitud amb proves, recorreguts i un servei de qualitat, que és el que busquen les marques que exposen», diu Balcells. Des de l’organització, s’espera «una bona acollida» durant tot el cap de setmana. L’accés al Sea Otter Europe, a Fontajau, és gratuït però cal registrar-se i adquirir les entrades a través de la pàgina web de la mostra. De moment, ja hi ha més de 15.000 persones que n’han demanat i es preveu que la xifra es dobli, seguint els protocols de seguretat contra la Covid-19.

Per facilitar l’arribada dels visitants a Fontajau, s’han habilitat zones d’aparcament gratuït amb autobusos llançadora fins al festival. La bona resposta pel que fa al nombre de gent també s’ha notat amb les inscripcions a les proves i amb la forta demanda de l’activitat demobike , que ahir ja tenia gairebé totes les franges ocupades. Es tracta d’una de les grans atraccions del Sea Otter Europe ja que qualsevol usuari pot provar de manera gratuïta les bicicletes de totes les modalitats: carretera, gravel, muntanya, enduro, elèctriques, urbanes, etc.

A més a més, també destaca el ventall de proves de gairebé totes les modalitats. El Sea Otter Europe tindrà avui un «plat fort per començar» amb la Copa del Món de bicicleta elèctrica, que es disputarà entre avui i demà. La inauguració serà a partir de les quatre de la tarda.

El programa del festival inclou 12 proves de pràcticament totes les modalitats de ciclisme, per a totes les categories i tant per amateurs com per professionals de primer nivell. Enguany s’inaugura la Copa del Món d’E-Bikes. La Scott Marathon de demà també destaca a la programació, juntament amb les proves infantils. En total, entre totes les curses programades, s’espera reunir més de 4.000 participants procedents de tot Europa.

«Estem molt contents per tot el suport que ens estan donant les administracions. Si no, seria impossible fer un esdeveniment d’aquestes característiques per promocionar el ciclisme, l’esport i la salut», conclou Balcells.