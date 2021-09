Contundent i alhora inconstant va encetar el Bàsquet Girona la seva aventura a la Lliga Catalana LEB Or. Va guanyar el Força Lleida (82-66) el dia que Carlos Marco li demanava més «regularitat» al seu equip, que avui torna a l’acció. Ho fa al Joan Busquets per enfrontar-se al CB Prat. Si es guanya, la final serà un fet. Si no, haurà d’esperar el duel Lleida-Prat amb la calculadora a la mà.

«Tenim més tranquil·litat perquè si guanyem serem a la final. Però anem a per la victòria. Aquest partit ens ha de servir per seguir fent passes endavant». Paraules de Pol Molins, ara a Girona i amb passat al Prat. «Sempre és especial tornar allà. Tinc ganes de jugar-hi. Crec que serà una prova per nosaltres. El primer partit de l’any fora de Fontajau i això sempre és complicat». La instal·lació podrà acollir el 70 per cent del seu aforament màxim i l’entrada serà gratuïta pels socis