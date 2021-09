El Bàsquet Girona ha perdut a la pista del CB Prat (74-59) i s'ha complicat l'accés a la final de la Lliga Catalana LEB Or. Els gironins hauran d'esperar el resultat del partit entre el Força Lleida i el CB Prat de dimecres 29. En cas de victòria dels del Baix Llobregat, els homes de Carles Marco jugaran la final de la Lliga Catalana el dia 2 d'octubre a Fontajau. Si guanya el Força Lleida, s'haurà de mirar l'average particular de cada partit per saber si els gironins són finalistes.

El Girona es va imposar per setze punts de diferència al Força Lleida al primer partit del campionat (82-66).