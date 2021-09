Mercedes va ser el gran dominador de les dues tandes d’entrenaments lliures que es van celebrar ahir a Sochi per inaugurar el Gran Premi de Rússia. Valterri Bottas va ser el més ràpid just per davant Lewis Hamilton, que va ser segon. Gasly, Norris i OCon van completar les cinc primeres posicions mentre que Max Verstappen, el líder de la classificació general, va acabar a un segon de Bottas i sisè. Els dos pilots espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, van ocupar les dues posicions següents. Giovinazzi va patir un aparatós accident durant els entrenaments. Per últim Verstappen sortirà últim en haver canviat la línia de potència.