Els obstacles se li acumulen a Ronald Koeman, cada cop amb menys marge de maniobra. Els empats contra Granada (1-1) i Cadis (0-0) agreugen la situació d’un entrenador que és a la corda fluixa. De moment ha estat ratificat per la directiva. De portes cap a dins, això sí. En e l viatge de tornada cap a Barcelona, després de l’última decepció, el president Joan Laporta va mantenir una xerrada amb el neerlandès. Trobada cordial on també hi van tenir cabuda Rafa Yuste, vicepresident esportiu, i Mateu Alemany, el director de futbol. Bones paraules però la realitat és la següent: són tres partits sense guanyar i Koeman se la juga, demà, al Camp Nou i contra el Llevant.

Un partit que no podrà seguir des de la banqueta perquè Del Cerro Grande, l’àrbitre, el va expulsar dijous passat al camp del Cadis just abans del xiulet final. El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha actuat amb la sanció a la mà i el tècnic ha estat castigat amb dos partits. El matx amb el Llevant el mirarà des de la distància. I si encara manté el càrrec, tampoc es podrà asseure a la banqueta del Wanda Metropolitano per l’Atlètic-Barça.

Va intentar el club minimitzar els danys però no se n’ha acabat de sortir. Tampoc amb Frenkie De Jong. Expulsió polèmica del migcampista neerlandès, per doble groga i el Barcelona que movia fitxa per poder comptar amb ell. Però Competició ho ha passat per alt i el jugador també ha estat sancionat. Amb un partit, això sí.