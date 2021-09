La temporada passada va deixar un bon grapat d’alegries al Llagostera, ara rebatejat com a Costa Brava. Guanyar la Copa Federació va ser el punt d’inflexió que va portar l’equip d’Oriol Alsina cap a l’ascens a la Primera RFEF i enguany s’espera repetir-ho per mantenir la categoria. Els blaugrana ja saben que el primer obstacle per defensar el títol serà l’Izarra de la Segona RFEF, després que la Federació espanyola sortegés ahir els setzens de final que es jugaran el proper 6 d’octubre.

El Costa Brava ha quedat enquadrat al grup C i estrenarà la seva participació a la competició a l’estadi de Palamós-Costa Brava a partit únic. L’Izarra serà el rival que el visiti. Els blaugrana no guarden un bon record dels navarresos, tenint en compte que van ser els encarregats de certificar el seu descens a Tercera Divisió amb una derrota en la fase per la permanència a Segona B el curs 2017-18. Els vuitens de final es disputaran el cap de setmana del 12-13 d’octubre i en el cas que el Costa Brava passi de ronda s’enfrontarà al guanyador de l’Ebro-Hèrcules. Els quarts seran el 27 d’octubre.

Es reobre el trasllat a l’Estartit

D’altra banda, els serveis jurídics de l’Ajuntament de Torroella i de l’EMD de l’Estartit van tombar ahir les al·legacions per part de l’oposició i ERC contra la concessió del camp de l’Estartit, que van impedir el trasllat allà del Costa Brava. «Caldrà modificar alguna clàusula, tot i que el Costa Brava ha celebrat la resolució i té il·lusió per jugar en un futur a l’Estartit», explicava el president-alcalde de l’EMD, Francesc Ferrer.