Oriol Servià estava tot cofoi. En tenia un bon motiu. Fa una dècada que viu a Los Ángeles, al sud de Califòrnia. Un territori que l’ha acollit amb els braços oberts i que li reconeixia, aquesta mateixa setmana, la seva tasca com a pilot durant un grapat d’anys. El de Pals, que en té 47, acaba d’entrar a formar part del Passeig de la Fama de l’Automobilisme de Long Beach. Un premi que arriba un any més tard del previst per culpa de la pandèmia, però que ho fa en el moment més oportú. Perquè aquest diumenge, precisament a Long Beach, el seu més que famós traçat urbà servirà per tancar l’edició d’aquest 2021 de les anomenades IndyCar Series. Competició que Servià coneix a la perfecció. L’ha tastat com a pilot amb diversos equips i ara encara hi col·labora, per exemple portant el coche de seguretat. Seria un desenllaç de temporada més com tants altres si no fos perquè un català té l’oportunitat de guanyar el títol.

Es tracta d’Àlex Palou, de només 24 anys. És nascut a a Sant Antoni de Vilamajor, però Girona el va seduir fins al punt d’acollir-lo. Aquí hi té un negoci. La cafeteria Coffee & Greens, a la Rambla de la Llibertat, és propietat seva. Una aventura que engegava ara fa més de tres anys amb la seva xicota. Un projecte «bonic» i que li ha servit per «desconnectar» en moltes ocasions del seu dia a dia, com el propi Palou reconeix a Diari de Girona pocs dies abans de la transcendental cursa. Serà demà a partir de tres quarts de deu de la nit (Vamos). La cafeteria estarà tancada. La xicota i el pare de Palou ho viuran en directe, des dels Estats Units. Una fita que té a tocar. No està fet, ni de bon tros, però els números i les sensacions que ha ofert aquests últims mesos l’acompanyen. S’estrenarà a Long Beach i necessita ser almenys onzè perquè l’èxit sigui seu. Fins ara ha aconseguit tres victòries, vuit podis i té 517 punts en el seu caseller. En suma 34 més que el mexicà Pato O’Ward i avantatja en 48 al dues vegades campió Josef Newgarden.

La pràctica sempre va per lliure i no en vol saber res de la teòrica, encara que l’entorn, els qui hi entenen, el veuen favorit. Discurs que defensa el propi Oriol Servià. «Té moltes possibilitats. Més que ningú. Per com està conduint i pels resultats que ha aconseguit. A part de ser un pilot molt ràpid, té el cap ben moblat. Sap quan ha de prendre riscos i segur que controlarà totes les decisions de la cursa. Està en una bona posició per guanyar i també perquè forma part d’un equip (Chip Ganassi) que durant molts anys ha lluitat pel campionat». L’empordanès ni de bon tros es mostra sorprès amb el rendiment de Palou. «Des de la primera cursa vaig dir que tindria opcions de guanyar però no se li ha fet massa cas. Gairebé guanya les 500 milles d’Indianapolis i ni això li ha servit per tenir el ressò que mereix. Els Estats Units estan lluny i cada país té els seus esports preferits, però el que està a punt de fer és molt fort i segur que la presència mediàtica es dispara si és el campió».

Pocs són els catalans que han provat fortun a les IndyCar. Servià va iniciar la seva etapa el 2008 i s’hi va passar uns quants anys. «M’estranya que no hagin vingut més pilots de casa. És evident que la Fórmula 1 és el somni de la majoria, però s’han de donar moltes circumstàncies per acabar-hi. Fernando Alonso, per exemple, va fer una aparició i li agrada, encara que ell és més de les 500 milles. L’Àlex (Palou) és el primer que ve i s’ho pren seriosament. Ho està fent molt bé. Estic content i orgullós de donar-li, per dir-ho d’alguna manera, el testimoni a ell com a pilot en aquesta competició».

Palou i Servià fa temps que es coneixen. «Vaig rebre una trucada uns anys enrere dient-me que volia venir als Estats Units. Sempre ho ha tingut en ment. Però abans ha corregut a Europa i després al Japó, aconseguint uns grans resultats. Ara és aquí i crec que el veurem lluitant per més campionats i també per guanyar les 500 milles moltes vegades més».