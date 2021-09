Els experiments queden ja enrere. S’ha acabat això de fer proves, d’inventar. L’hora de la veritat ha arribat i els dos primers punts de la temporada estaran aquest vespre (20 hores) al damunt de la taula. Els vol la Unió Esportiva Sarrià, que inaugura una nova temporada a la Divisió d’Honor Plata. L’equip té entre cella i cella la permanència, així que debutar a casa contra l’Handbol Sant Quirze hauria de ser un motiu més que suficient per tenir clar que s’ha de fer. «Hem d’anar a guanyar, a pels dos punts. No es tracta d’un partit d’inversió, això ja ho hem fet fins ara. Necessitem la victòria sigui com sigui». Ho sap Josep Espar, entrenador aquest curs després de posar el punt i final a l’etapa de Salva Puig a la banqueta.

El d’Espar no és l’únic canvi. També nha experimentat la plantilla. Una única cara nova, la de l’argentí Mauro Jaureguiberry. De baixes, unes quantes i de pes: Pere Arnau , Arnau Rovira, Roc Segarra i Juli Fina. Torn pels que han decidit quedar-se i també pels més joves, peces que hauran de fer un salt i sentir-se importants al llarg de la temporada. «Encara no tenim el rodatge obvi que ens dona la competició, però crec que tenim recursos suficients per guanyar, encara que no tants com m’agradaria tenir. No estem del tot fins. Ens servirà per mesurar com estem de bon inici». Espar valora els seus i també el Sant Quirze, el rival d’avui: «És un equip molt i molt ràpid, amb jugadors que són bons en l’un contra un. Té un pivot amb molta experiència (el veterà Ricard Reig, de 37 anys) i és veloç en defensa. Porten dos o tres anys jugant junts la majoria d’ells amb un mateix model i això els fa ser més perillosos». La cita d’avui servirà també perquè el Sarrià estreni les noves equipacions que lluïrà durant aquesta temporada.