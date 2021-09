Una pretemporada atípica deixa pas a un tret de sortida també ben estrany. L’Spar Girona d’avui té, per noms i cares conegudes, poc a veure amb el d’ahir però la cosa es torça si s’analitzen les circumstàncies. Perdudes les opcions de guanyar la Lliga Catalana i la Supercopa d’Espanya, és torn ara pel campionat domèstic, on hi mana la regularitat. L’Uni obre foc a la pista de l’Araski amb només set jugadores de la primera plantilla disponibles. Al ja conegut reguitzell de baixes s’hi suma l’absència d’Astou Traoré, que com a mínim s’estarà dues setmanes sense jugar per una lesió al tendó d’Aquil·les. La pivot s’uneix al grup que formen Laia Palau, Frida Eldebrink i María Araújo, totes a la infermeria. Per complicar-ho tot encara més, Kennedy Burke es manté amb vida a la WNBA mentre que Michaela Onyenwere, tot i que acaba de dir adeu a aquesta competició, continua als Estats Units i no se l’espera fins la setmana vinent.

Veient el panorama, Alfred Julbe ha cridat Faustine Parra, del GEiEG, que acompanyarà Laia Flores, Binta Drammeh, Rebekah Gardner, Iho López, Julia Reisingerova, Giedre Labuckiene i Júlia Soler. Aquesta última hi diu la seva: «Viatgem amb poques jugadores, però totes estem preparades i l’estat d’ànim és bo. Tenim ganes de fer un bon partit». Avisa dels perills de l’Araski, on hi destaca Tanaya Atkinson, una màquina de fer punts: «Ens espera un partit físic i intens. Haurem d’igualar aquests nivells per treure’l endavant». Serà el punt de partida d’una temporada on caldrà veure quin nivell ofereix l’Uni. Julbe destaca que hi ha «menys noms» perquè el club mira de «reduir el deute» però que el grup està farcit de jugadores amb «ganes de fer-ho bé». «Hem combinat prou bé per lluitar per tots els títols», ho remata.