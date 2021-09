Enmig de la tempesta que viu el Barcelona després dels empats davant Granada i Cadis i el repàs sofert davant el Bayern de Munic, la gran esperança de present i de futur del club, Ansu Fati, torna avui (16:15h.) contra el Llevant després de recuperar-se del trencament del menisc intern del genoll esquerre.

Durant els gairebé 10 mesos que ha estat fora dels terrenys de joc, el davanter de 18 anys ha passat tres vegades pel quiròfan, la qual cosa ha provocat que el Barça, començant per l'entrenador Ronald Koeman, hagi volgut ser molt prudent i no forçar la seva tornada. Així, el tècnic neerlandès va assegurar que davant el Llevant com a molt disputarà 15 minuts. «A Ansu li falta molt per estar com abans. Ha estat molt temps fora i això no es recupera en dues setmanes. Cal ajudar el jugador i pensar que si està del tot bé al novembre doncs esperarem al novembre. Cal anar a poc a poc» va comentar el tècnic neerlandès a la roda de premsa prèvia al partit d’avui.

Qui no hi serà és un Frenkie de Jong que va ser expulsat per doble groga davant el Cadis. Amb això Pablo Paéz Gavíria 'Gavi' podria repetir titularitat al centre del camp juntament amb Sergio Busquets, i Nico González i Sergi Roberto es jugaran la tercera plaça. Una quarta ensopegada consecutiva seria massa per a un equip sense rumb que dimecres que ve es jugarà davant el Benfica no quedar amb un peu fora de la Lliga de Campions. La prova del Camp Nou arriba per al Llevant en un moment de dubtes i amb només quatre punts. Per aquesta tarda, Paco López tindrà les baixes de Roberto Soldado, José Campaña, Enis Bardhi i Mickaël Malsa que segueixen lesionats una setmana més i el porter Dani Cárdenas per unes molèsties al recte intern de la cama esquerra. En canvi tornen Jorge de Frutos i Gonzalo Melero, ja recuperats.