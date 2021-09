El gol de Jordi Xumetra al 95 contra el Cornellà va fer esclatar d’alegria a tots els jugadors del Costa Brava i al cos tècnic, ja que suposava el primer triomf. Una diana que hauria de suposar un cop de moral per afrontar avui (12:00 h.) un dels, probablement, duels més difícils de la categoria contra el Vila-real B. «La victòria va ser important perquè ens dona tranquilitat. És una motivació que ens permet mirar cap endavant», deia l’entrenador Oriol Alsina a la prèvia.Un triomf al Mini Estadi groguet podria semblar quelcom utòpic, ja que es guanyaria el líder. Tanmateix, els blaugranes no contemplen ni coneixen què vol dir la paraula rendir-se. «Juguem contra un rival temible. El millor fins ara. Només ha rebut un gol i és el màxim golejador de tota la categoria. És un equip molt vertical amb molta qualitat. Són perillosos en transicions ràpides i lentes, poden fer mal per dins o per fora. Serà un partit molt complicat, però intentarem adaptar-nos a l’equip contra qui juguem i anirem allà amb l’objectiu de competir. Si tenim sort i podem puntuar doncs millor que millor», descrivia un Alsina que per avui ha convocat 20 jugadors i tindrà les úniques baixes dels lesionats Aleix Roig i Lucas Viale.