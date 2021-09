El Barcelona s'ha imposat per 3-0 contra el Llevant gràcies a un gol de penal de Memphis Depay en el minut 6, un altre de Luuk de Jong en el 14 i un tercer d'Ansu Fati en el 91 quan acabava de reaparèixer després de 10 mesos fora els terrenys de joc.

D'altra banda, la millor ocasió del Llevant ha estat un mà a mà que ha tingut Alejandro Cantero davant Marc-André Ter Stegen en el minut 82.

Amb el tècnic neerlandès veient el partit des de la graderia per la seva expulsió en el Nou Mirandilla, el conjunt blaugrana ha aconseguit animar l'afició en un partit còmode i en el qual ha aparcat el conformisme en què vivia instaurat per a signar una ambiciosa i estimulant victòria.

El punt de penal de Memphis als sis minuts feia oblidar als seguidors culers, que han ovacionat el seu equip al descans, la dolorosa derrota davant el Bayern Munic i els empats davant Granada i Cadis, i el gol de Luuk de Jong abans del quart d'hora semblava el presagi d'una golejada del club.

Després dels gols, el gran aplaudiment de la tarda se l'ha emportat Ansu Fati, que després de deu mesos de baixa per la seva lesió de genoll ha tornat a trepitjar un terreny de joc amb deu minuts per davant, i ho ha fet, a més, vestint el '10' heretat de Leo Messi a l'esquena. Encara ha tingut temps de crear dues accions de perill i anotar en la tercera per a retornar l'esperança a l'equip blaugrana.