A Florentino Pérez no li va sortir la nit del dissabte com s'esperava. El Reial Madrid no va poder passar de l'empat davant el Vila-real en un duel en el qual els segons van fer més mèrits que els blancs per a emportar-se la victòria. Per tal d'arrodonir la 'festa', el president va tenir un petit accident de cotxe que, per sort, no va significar mals majors, segons informa el diari 'Sport'.

El contratemps es va produir quan el cotxe en el qual anava Pérez, amb el seu xofer al volant, va col·lidir amb un altre vehicle a la Glorieta dels Sagrats Cors. El cotxe del president blanc estava girant a l'esquerra, però en aquesta direcció hi havia un altre turisme que volia seguir recte, fet que va provocar la col·lisió. Les imatges les van captar les cambres de 'GOL', que també van veure com un grup d'aficionats s'acostaven a xerrar amb el dirigent madridista.

Aquesta xerrada improvisada va donar lloc a una notícia: un aficionat li va demanar que fitxés a Mbappé, demanda a la qual Florentino Pérez va contestar: "L'any que ve". Després de diversos intents fallits, el club blanc espera fer-se amb els serveis del jugador francès en el pròxim mercat d'estiu.