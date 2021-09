Desfeta del Garatge Plana Girona contra un dels millors equips de la Lliga com és el Liceo per 3-1. Un marcador que va estar igualat durant molta estona del partit. De fet, fins al quart d’hora l’empat a 0 hi era present fins que Di Benedetto va fer el primer pels gallecs. El francès també va fer el 2-1 al minut 40, però abans Àlex Grau va fer l’empat a 1 al 18. El darrer gol de la nit va ser obra de Marc Grau quan només restava un minut i mig per acabar.

D’altra banda, el sènior femení blanc-i-vermell va rebre l’Igualada a casa per jugar el partit corresponent a la Lliga Catalana. El duel se’l va emportar el conjunt visitant per 2-4.