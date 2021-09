Els participants en el Mundial de Superbikes han dedicat un homenatge i han guardat un minut de silenci en memòria del jove pilot gironí de Palau-saverdera, Dean Berta Viñales, mort aquest dissabte als 15 anys a conseqüència de les ferides que patides en un greu accident on s'ha vist implicat durant la primera carrera de la categoria Supersport 300, celebrada en el Circuit de Jerez-Ángel Nieto.

A la graella de sortida del traçat de Jerez s¡hi han congregat aquest diumenge companys, equips i fins i tot familiars del difunt esportista, com els seus cosins Maverick Viñales, pilot de MotoGP, i Isaac Viñales, pilot de Superbikes i que ha decidit no participar en la carrera d'aquest diumenge. Al costat d'una pancarta amb la llegenda 'Always in our hearts, Dean' -'Siempre en nuestros corazones, Dean'- amb la foto de Viñales, tots van guardar, entre llàgrimes, un emotiu minut de silenci per a recordar al jove pilot.

Dean Berta Viñales va morir aquest dissabte després d'un greu accident en el circuit andalús. A falta de tres voltes per al final de la carrera, una caiguda múltiple va deixar a Viñales tirat al mig de la pista, en plena calçada, i diversos pilots no van poder esquivar-lo. La bandera vermella va onejar en pista i es van donar per vàlides les posicions de l'última volta. Poc després, el Mundial de Superbikes donava per cancel·lada tota l'activitat en pista de dissabte.

Segons va confirmar l'organització, Viñales va patir greus lesions al cap i en el tòrax. Els vehicles mèdics van arribar al lloc immediatament i el pilot va ser atès a pista i traslladat en ambulància al centre mèdic del circuit, on va morir.