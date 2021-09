El Sevilla, amb gols del davanter marroquí Youssef En-Nesyri a la primera part i de Rafa Mir a la segona, quan ja jugava amb deu futbolistes per l’expulsió en el minut 65 del danès Thomas Delaney, es va imposar 2-0 a l’Espanyol en Sánchez-Pizjuán, on el conjunt visitant va pressionar en la segona part però sense claredat ni efectivitat, tot el contrari que la formació local.

En-Nesyri, al cap de tretze minuts, va posar l’1-0 després d’un servei de Jesús Navas des de la dreta, però després en la segona els andalusos van haver de lluitar per mantenir el marcador en inferioritat, encara que fins i tot ho van augmentar amb el gol de Rafa Mir, el seu segon com sevillista, el que fa que s’acumulin dos triomfs seguits i se situï l’equip a la zona llauna de la taula i amb el partit pendent de disputar davant el Barcelona.Va tornar l’Espanyol a Sevilla sis dies després que arrenqués en el camp del Betis un empat (2-2) en la prolongació de partit i que aconseguís el passat dimecres com a local davant l’Alabès (1-0), la primera victòria del curs a la sisena jornada del torneig. Les bones sensacions però no va tenir continuïtat. I això que els barcelonins no van oferir una mala imatge i fins i tot van tenir bones ocasions per aconseguir algun punt. De Tomás, Cabrera i Dimata van perdonar el que hauria pogut ser el gol de l’empat. Ja a les acaballes del partit, Rafa Mir va sentenciar, quan el Sevilla ja jugava en inferioritat numèrica arran de l’expulsió de Delaney.