Les baixes no eren excusa per començar la competició amb bon peu, i més, sabent que dimecres ja té un duel exigent contra el València Basket i que les rivals d'ahir, l'Araski, també arribaven sota mínims en aquesta estrena de la lliga. I l'Spar Girona no va fallar i va es va estrenar amb una victòria a Vitòria (63-67) que semblava que tenia al sac en l’inici del tercer període (27-46), però que no va poder segellar fins al final després d’un últim quart amb força errors ofensiu.

Totes les jugadores dels dos equips ja havien disputat algun minut quan s'havien jugat vuit minuts. I és que les baixes van fer que tan Julbe com Madelen Urieta només disposessin de vuit jugadores per fer rotacions, i els dos van decidir fer canvis constantment per dosificar esforços. Més bé li va sortir la jugada al tècnic badaloní, que disposa de jugadores que poden decantar fàcilment un enfrontament. Rebeka Gardner va ser la millor jugadora gironina amb 18 punts, i Laia Flores (15), qui ha fet una massa endavant amb la baixa de Laia Palau, i Binta Drammeh (14), també van superar la barrera dels 10 punts.

Tot i l’inici elèctric i el parcial de 10-0 per l’Araski que les feia posar quatre punts per sobre (14-10), l’Uni va voler controlar ben aviat el partit. El conjunt dirigit per Alfred Julbe va poder córrer al contraatac en alguns moments gràcies a bones defenses i això els va permetre tornar-se a posar per davant en el marcador ben aviat amb el 20-22, i a partir d’aquí la cosa va canviar. Drammeh va anotar el primer triple per les visitants (20-27) i un parcial de 2-13, va fer posar a les gironines nou punts per davant (22-31). Al descans, la diferència ja s’havia disparat fins als 13 (27-40) i els dos triples consecutius de Flores posaven un avantatge màxim de 19 punts (27-46). És cert, encara quedava molt, però semblava que la victòria no havia de perillar.

Potser el cansament, o la falta d’encert en atac, però l’Uni es va complicar el partit. La pilota no va voler entrar a la cistella en l’últim període i les basques ho van aprofitar per retallar la diferència i posar-se a només cinc punts (50-55) quan faltaven encara cinc minuts per jugar, obligant a Julbe a demanar temps mort. No va canviar la cosa, la diferència de cinc punts continuava (60-65). Reisingerova quedava exclosa i un triple de Bea Sánchez posava a les locals a dos punts (63-65) quan faltava un minut. La bona defensa i dos tirs lliures de Gardner van segellar la victòria.