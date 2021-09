Que el capità Sergi Romero marqués la setmana passada un gol «in extremis» contra la Grama no havia de suposar només guanyar aquells tres punts; sinó que va suposar un impuls pel Peralada. Tal dit, tal dfet. Ahirl golejada (0-5) dels xampanyers a Ascó per sumar tres triomfs seguits i dormir líders de Tercera RFEF. La culpa del gran triomf dels d’Héctor Simón la tenen Josu Prieto amb dues dianes a la primera part; i Adrià Casanova, Marc Medina i Joan Tomàs -que s’estrena com a golejador- a la represa. La setmana que ve podrien sumar la quarta victòria seguida si se supera la Guineueta a casa.