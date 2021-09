El ciclisme es viu intensament aquest cap de setmana a Girona i ahir, les rodalies de Fontajau es van tornar a omplir en la jornada gran del Sea Otter Europe. Els amants del ciclisme van poder gaudir de més de 10 hores continuades de l’esport que més els apassiona i, fins i tot, van poder provar bicicletes d’alta qualitat -amb reserva prèvia- i voltar amb elles durant una bona estona pel bosc.

Des de primera hora del matí, rius de gent es van apropar als voltants de Fontajau per viure la segona jornada de la Sea Otter, que aquest any arriba a la seva cinquena edició. Hi havia ganes de veure competicions entre els aficionats gironins després d’un any sense aquest esdeveniment a causa de la pandèmia. I els més matiners van poder veure la sortida de la primera prova del dia, la Canyon Pirineux Challenge, que va arrencar a les sis del matí. Una prova solidària que consistia a recórrer 340 quilòmetres i que s’havia de completar abans de les 12 de la nit.

Una mica més tard que la Pirineux prengués la sortida, la gent va començar a arribar amb més intensitat a Fontajau. Primer de tot, els participants de les diferents proves que van anaven a cercar els seus respectius dorsals. Després, familiars o amics dels ciclistes que competien , o també altre gent que va arribar allà, simplement, per poder gaudir d’un dia ple de ciclisme. I és que qui volgués es podia aproximar als voltants del pavelló gironí i voltar pels 185 estands que hi havia i que oferien diferents propostes de ciclisme. Tots aquests aficionats, fossin de l’edat que fossin, van poder experimentar de primera mà el fet de pujar sobre una bicicleta, fos de carretera o de muntanya. També van poder visitar els diferents estands o veure les exhibicions que feien alguns professionals. I, clar, també gaudir de les sortides i arribades de les curses que es van disputar al llarg del dia d’ahir.

Un dels plats forts de la jornada d’ahir va ser la Copa del Món d’ebike BTT -de bicicletes elèctriques-, una prova avalada per la UCI i que arribava per primr cop a l’estat espanyol. El guanyador en la prova masculina va ser el francès Jerome Gilloux, que en la primera cursa de divendres havia estat segon. Mentrestant, el ciclista de Santa Coloma de Farners, Jofre Cullell va classificar en quarta posició, amb un temps de 54:29, quedant a 1 minut i 55 segons del francès. Per altra banda, la guanyadora femenina, igual que divendres, va ser la catalana Sandra Santanyes.

Una altra de les proves destacades del dia d’ahir va ser la Super Cup Massi de categoria femenina. La guanyadora va ser Rocío del Alba.

Mentre s’esperava l’arribada dels valents ciclistes de la Pirnineux, la jornada més llarga de la Sea Otter Europe va abaixar la persiana dels estands al voltant de les vuit del vespre. Avui, torn per a la Super Cup Massi masculina, on ciclistes reconeguts mundialment i campions del món o medellistes olímpics busquen alguns punts pel circuit internacional.