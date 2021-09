Lando Norris (McLaren) va aconseguir la primera pole position de la seva trajectòria esportiva després de ser el millor en la sessió de qualificació del Gran Premi de Rússia. Tot, en una jornada marcada per la pluja i on el pilot britànic va superar per mig segon al segon classificat, Carlos Sainz (Ferrari). Serà la primera vegada que el pilot madrileny surti des de la primera fila de la graella en una cursa de Fórmula 1. Mentrestant, Fernando Alonso (Alpine) també va treure el màxim rendiment al seu cotxe sobre l’asfalt moll de Sochi i va aconseguir el sisè millor temps.

En la lluita pel Mundial, Lewis Hamilton (Mercedes) sortirà des de la quarta posició per darrere de George Russell (Williams). El britànic està cinc punts per sota de Max Verstappen (Red Bull), que sortirà últim després de canviar el motor.

Graella de sortida: 1. Lando Norris (McLaren), 1:41.933; 2. Carlos Sainz (Ferrari), a 0.517; 3. George Russell (Williams), a 0.990; 4. Lewis Hamilton (Mercedes), a 2.057; 6. Fernando Alonso (Alpine), a 2.211.