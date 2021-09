Un gol de Marcos André al minut 94 de partit va rescatar un punt pel València, que ahir rebia la vista de l’Athletic (1-1). El conjunt dirigit per Marcelino, que tornava per primer cop a Mestalla després de ses acomiadat fa dos anys, es va avançar en el minut 68 gràcies a una gran diana marcada per Iñigo Martínezz. Els bascos van acariciar la victòria, però els locals van igualar al temps afegit.