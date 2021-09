El Barça va tornar a recuperar el somriure ahir i a Ansu Fati abans de viatjar a Lisboa per posar-se de nou a prova a la Lliga de Campions. Ho va fer a costa d’un fluix Llevant, al qual va doblegar amb facilitat (3-0) en un partit que va tenir diverses bones notícies en clau blaugrana.

La primera, el retorn d’Ansu, que va reaparèixer deu mesos després de la seva lesió, amb el ‘10’ de Messi a l’esquena, per animar el xoc en els últims minuts i tancar el compte golejador del Barça.

La segona, el gran partit de Nico i Gavi, dos futbolistes en edat juvenil que van evidenciar amb el seu talent i tremenda personalitat que, amb un present poc brillant, aquest equip té almenys, un futur esperançador.

Koeman va fer canvis amb el sistema. L’holandès va apostar aquesta vegada per un 4-2-3-1 d’inici, amb Nico com a escuder de Sergio Busquets en el doble pivot. El Barça es va avançar a través d’una acció diabòlica de Memphis per banda esquerra que va acabar en penal. Gol del davanter al minut 5.

El Llevant, que no coneix la victòria a la Lliga aquesta temporada i que mai ha guanyat al Camp Nou, va ser el rival idoni perquè els blaugranes recuperessin una mica l’autoestima.

Dominador de la possessió, el Barça recuperava ràpid després de la pèrdua i mantenia, amb la seva pressió alta, al conjunt de Paco López lluny de la seva àrea.

En una ràpida transició, Dest, també des de l’esquerra, habilitava a Luuk de Jong perquè superés a Aitor des de la frontal i estrenés el seu compte golejador com a blaugrana abans del quart d’hora (2-0).

També la va tenir Piqué, que va arribar a rematar forçat al segon pal un centre de Memphis; Gavi, amb una vaselina que no va poder superar a Aitor, i el mateix Memphis en un cop de cap enverinat que el porter del Llevant va desviar a córner poc abans del descans.

El Barça, dirigit des de la banqueta per Alfred Schreuder per l’expulsió de Ronald Koeman a Cadis, marxava al descans amb bones sensacions i una imatge millorada respecte a la dels últims partits. L’enfrontament va continuar plàcid per als locals després de la represa.

Memphis va tenir dues ocasions més per ampliar l’avantatge blaugrana, però es va trobar amb Aitor. I Nico va colpejar desviat des de la frontal.

El Llevant ni es va acostar a Ter Stegen. La placidesa del partit va fer que el públic del Camp Nou comencés a reclamar la presència d’ Ansu Fati, que ja escalfava a la banda.

Quan el jove extrem va sortir per jugar els últims deu minuts, l’estadi va celebrar eufòricament cada intervenció del seu nou ídol.

Abans de la irrupció d’Ansu, el Llevant va voler deixar alguna rematada per a l’estadística del partit. Primer, Morales, i just després, Cantero. El punta granota va colpejar alt, i Ter Stegen li va treure la pilota a Cantero, en l’u contra u en la jugada següent.

Llavors, va arribar el moment d’Ansu Fati, que ja havia avisat en una jugada per l’esquerra només entrar al camp i, posteriorment, en una altra acció marca de la casa en la qual va reclamar penal de Pablo Martínez que l’àrbitre no va assenyalar.

A la tercera, el jove del planter va recuperar la pilota en una contraatac i, després d’amagar la rematada, va batre a Aitor amb un xut ras i sec des de la frontal per tancar el partit amb el 3-0 i desfermar la bogeria al Camp Nou.

El Barça va acabar així amb una ratxa de tres partits sense guanyar i, faltat d’ídols amb els quals tornar a somiar, va coronar ahir oficialment, amb el permís de Memphis Depay, al seu nou rei: el noi de la Masi, el nou 10 del club, Ansu Fati.