Lluny de demostrar el seu nivell i de «competir » com va dir Oriol Alsina a la prèvia, el Costa Brava va perdre ahir al camp d’un Vila-real B que arribava, i seguirà, com a líder. Dues dianes de Nikita, a la primera meitat, i de Tasende, quan restaven pocs minuts per què Huerta de Aza decretés el final del partit, van certificar la primera derrota d’un Costa Brava, que es va quedar amb 10 al minut 87 per la doble groga a Calatrava, i que no va demostrar arguments per esgarrapar, ni tan sols, un punt del Nou Estadi groguet.

Corria el descompte en el partit del Costa Brava contra el Cornellà, quan Xumetra va marcar per donar la primera victòria als seus. Una diana que ahir havia de significar donar un punt extra de motivació per sumar quelcom a casa del líder. Difícil ho seria, davant un equip farcit de joventut i talent que només havia rebut un gol, i que seguirà així.

Fent valer l’etiqueta de líder, la primera ocasió va ser pel conjunt groguet al minut 2. Un toc d’atenció que va fer despertar als gironins i que amb Gil i Xumetra van posar a prova Jorgensen minuts abans que Nikita Iosifov superés Marcos Pérez per posar l’1-0. L’internacional rus sub-21 va aprofitar una passada en profunditat a l’esquena de la defensa blaugrana i plantar-se sol davant Marcos.

Fins aleshores, la calma s’havia apoderat del duel i amb el gol, els locals van posar una marxa més sense permetre cap aproximació rival.

A la represa l’equip gironí va sortir amb més ganes. Ho calia, i Xumetra va provar Jorgensen sense sort. Després d’una bateria de canvis per veure si es podia empatar, Calatrava que, precisament era un dels nous entrats, va veure la segona groga al 87 i un minut més tard Tasende feia el 2-0 per decidir un duel que ha suposat pel Costa Brava perdre el primer partit de la temporada. Aquest diumenge, els gironins podran redimir-se a casa contra l’Albacete a les 12 del migdia.