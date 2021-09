El Figueres seguirà una setmana més sense poder dir que ha guanyat algun partit aquesta temporada després d’empatar a zero contra el Castelldefels. Ahir, en un duel de necessitats -tot i que el curs just acaba de començar-, visitava Vilatenim un rival, que arribava amb el caseller de victòries buit. Amb l’objectiu de sumar els primer tres punts de l’any, l’igualtat va ser la protagonista del partit en què les oportunitats de veure porteria es van anar passant d’un costat a l’altre.

El primer en disparar va ser el Figueres al minut 20 en una doble ocasió de Dani Gómez i Nil Congost. La primera meitat va passar amb més pena que glòria sense que ningú concedís. No obstant això, poc abans del descans, Urri va tenir la millor però un defensa va rebutjar la pilota sota pals. Amb molt de proganisme a la represa, Urri va tenir-ne un parell per trencar l’empat. Igual que Adri Expósito i Carlos. Cap dels dos va poder veure porta per certificar la primera victòria d’un Figueres que quatre jornades després de l’inici de la temporada encara no sap què és aconseguir-ne una.