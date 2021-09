El Girona B segueix el seu idil·li particular amb un ple de victòries en els quatre partits que ha jugat fins ara a la Lliga. Els d’Axel Vizuete van guanyar ahir el Vilassar de Mar (2-1) per ratificar el seu lideratge a la Tercera RFEF amb un 12 de 12.

El filial va deixar clar de seguida que és l’equip més en forma de la categoria amb un gol matiner d’Arnau Ortiz (m. 2). El figuerenc va veure-ho clar en una acció a la frontal que va executar amb la dreta. Amb l’avantatge al marcador, els gironins van seguir dominant i gaudint de la possessió fins que Eric Pimentel va posar l’empat en un contraatac que la defensa blanc-i-vermella no va saber gestionar (m. 30). Els de Vizuete, però, no van afluixar davant l’àrea del Vilassar. El porter lloretenc Andrés Díez va aturar una rematada de cap de Monjonell i Arnau Ortiz en va tenir una altra que va acabar a fora.

L’empat no conformava al Girona B, que va sortir a la segona part en busca de, com a mínim, el segon gol. Va tenir-lo ben aviat Dawda de penal (m. 51). Podrien haver sigut més. L’expulsió del visitant Josep Maria Mateu (m. 71) va posar encara més favorable el partit als de Vizuete amb ocasions per jugadors com Pau Víctor, Ortiz, Sulei o Adrià Gené. El Vilassar va fer un pas endavant al final, però Jona va encarregar-se de salvar la victòria.

El juvenil de primer any Joel Roca va debutar amb bons minuts després de substituir Ricard Artero al 85.