¿Ha acabat la lluna de mel iniciada el 2017 al París Saint-Germain entre el brasiler Neymar i el jove prodigi francès Kylian Mbappé? Els dos fitxatges més cars de la història, que compleixen la cinquena temporada junts, emeten símptomes de fatiga en la seva relació.

L’episodi que ha tret a la llum el conflicte larvat va passar dissabte passat, durant el partit contra el Montpeller, i va ser revelat per la cadena de televisió Canal+, que ha llegit els llavis de Mbappé.

Després de ser substituït, una vegada a la banqueta, el francès no amaga la seva frustració i diu a un company: «No me la passa».

La referència, clarament dirigida al brasiler, ha obert un nou front al vestidor del PSG en vigílies del partit de Lliga de Campions contra el Manchester City, el seu botxí en aquesta competició l’any passat. Un test que ha de mesurar el moment en què es troben els parisencs.

Mbappe to Idriss about Neymar :



“This beggar didn’t give me the pass” 😂💀



pic.twitter.com/YtCkcYZWtg — Fze (@Fze032) 25 de septiembre de 2021

El club ha fet tot el possible per minimitzar la fricció. Els dos jugadors van aparèixer parlant després de l’enfrontament i en la sessió d’entrenament de l’endemà se’ls va veure rient junts, com volent dir que tot va bé.

L’equip compta els partits de lliga per victòries, la integració de les seves estrelles sembla anar pel bon camí i l’equip comença a viure certa estabilitat.

Vital partit contra el City

Una bona acció contra el City ajudaria a esborrar la mala imatge que van donar contra el Bruges fa dues setmanes, que va refrescar la teoria que el nivell de la Lliga francesa no és un bon referent quan es viatja per Europa.

Les paraules de Mbappé sobre Neymar poden obrir un altre front. ‘L’Équipe’ especula ja amb un conflicte de més envergadura, que l’arribada de l’argentí Lionel Messi no ha fet més que empitjorar, així com la negativa del francès a renovar el seu contracte, que acaba a finals d’aquesta temporada.

L’idil·li, especula el rotatiu, pot haver-se acabat i Mbappé se sent desplaçat en un vestidor on el sector llatí ha guanyat pes progressivament i on ell no encaixa.

La connexió entre el gal i el brasiler, que semblava rodar a les mil meravelles, ha anat rovellant-se sense que entre ells s’hagin fet cap assistència i el nombre de passades s’ha reduït de forma sorprenent.

Els dos futbolistes van arribar gairebé alhora al PSG per inaugurar una nova era. De seguida, va néixer una relació de privilegi que va deixar una mica apartat la tercera pota llavors del trident, l’uruguaià Edinson Cavani.

Tant al terreny de joc com fora, les mostres d’afecte eren constants i cap d’ells desaprofitava l’ocasió per enaltir l’altre.

Com germans

«Som com germans», va arribar a dir Neymar el 2018, mentre Mbappé assegurava que el seu company era «un regatejador sense comparació», capaç de «portar el club a guanyar títols».

L’arribada de Messi ha canviat substancialment l’equilibri dins del vestidor. El sis vegades guanyador de la Pilota d’Or coneixia ja Neymar, amb qui va compartir vestidor a Barcelona entre 2013 i 2018, però també té bona connexió amb el seu compatriota Ángel di María, companys a l’albiceleste.

El mateix entrenador, Mauricio Pochettino, va reconèixer la setmana passada que Mbappé havia de trobar un espai en un atac que té ja els seus propis automatismes.

«Estem en un moment en què Leo, Ángel i Neymar es coneixen, cal integrar Kylian a tot això. Això portarà una mica de temps», va assenyalar el tècnic argentí.

Un desafiament per a un equip que ha de buscar sinergies entre alguns dels jugadors amb més talent del moment. El nivell d’exigència és enorme, a causa de la nòmina d’estrelles que els propietaris qatarians del club han aconseguit reunir a la vora del Sena.

A més del repte esportiu, el club n’afronta un altre, el de convèncer Mbappé que París pot continuar sent un lloc extraordinari per satisfer les seves elevades ambicions. L’atacant té la paella pel mànec.